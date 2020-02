Secondo quanto riportato da Cadena Cope in Spagna, il Valencia ha presentato oggi un reclamo formale per le condizioni in cui versa il campo da gioco dello stadio di San Siro dove questa sera i Murcielagos affronteranno l'Atalanta per gli ottavi di finale di Champions League.



La lamentela è legata alle condizioni del terreno di gara testato nella serata di ieri durante la ricognizione. Il rettangolo verde è infatti ampiamente condizionato dall'elevato numero di partite giocate negli ultimi giorni (basti pensare che Inter e Milan hanno giocato in casa consecutivamente gli ultimi due turni di Coppa Italia. Da questo è partito il reclamo formale alla Uefa.