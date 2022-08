Samu Castillejo era rimasto nel limbo dopo il trasferimento dal Milan al Valencia, ma i Murcielagos non erano ancora riusciti a iscrivere alle liste l'esterno offensivo per i limiti imposti dal Fair Play Finanziario della Liga. Ora, però, il problema è risolto: come si apprende dal sito della Liga, il Valencia ha perfezionato l'iscrizione di Castillejo e non solo, anche quella di Lino, arrivato in prestito dall'Atletico Madrid.