Dopo la risoluzione con Gennaro Gattuso, il Valencia ha affidato la panchina a Voro accordandogli però una fiducia a tempo. Il club spagnolo cerca già il nuovo allenatore, che potrebbe essere Vicente Moreno, attualmente alla guida dell'Al-Shabab, in Arabia Saudita. L'ex tencico dell'Espanyol, ripora Relevo, è uno dei principali candidati e non disdegnerebbe l'idea di tornare in patria.