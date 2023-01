Il Bologna sta cercando un rinforzo per la fascia sinistra. I rossoblù stanno valutando vari profili tra i quali c’è quello di Toni Lato, terzino mancino classe ‘97 in scadenza di contratto con il Valencia. Il giocatore non sta trovando molto spazio con Gattuso - 9 presenze e un gol - e la società vorrebbe trovargli subito una sistemazione per non perderlo a zero a fine stagione.



CONCORRENZA - Il Bologna al momento non ha ancora fatto tentativi concreti, per farlo partire a gennaio potrebbe bastare un indennizzo inferiore ai 5 milioni di euro ma il giocatore piace anche al Getafe che a oggi è in vantaggio. Il Bologna studia il nome giusto per la corsia mancina, se dovessero arrivare nuovi acquisti potrebbe partire uno tra Lykogiannis e Cambiaso.