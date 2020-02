Le autorità mediche spagnole hanno confermato che il giornalista Kike Mateu ha contratto il Coronavirus. Il giornalista de Las Provincias era al seguito del Valencia nella trasferta in Italia per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta disputati a San Siro e, per questo, il club spagnolo ha deciso oggi, con un comunicato ufficiale, di annullare tutti gli eventi media e di concentrazione pubblica legati alla prima squadra per paura di espandere il contagio alla squadra.



IL COMUNICATO - In seguito alla conferma da parte delle autorità mediche valenciane dei primi casi di infezione di coronavirus COVID-19 a Valencia, di cui uno dei quali legato ai membri dei media che seguono abitualmente la prima squadra, il Valencia ha deciso che, in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie, incrementerà le misure preventive contro il contagio annullando tutti gli eventi, media, tecnici o di concentrazione pubblica in spazi ristretti che rappresenterebbero un rischio per i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale.