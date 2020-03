Primo calciatore confermato positivo al coronavirus nella Liga. Con un post su Instagram, Ezequiel Garay annuncia di essere positivo al Covid-19: "Il 2020 è iniziato con il piede sbagliato. Sono positivo al coronavirus, sto molto bene e ora devo solo rispettare le misure delle autorità sanitarie, al momento devo restare in isolamento". Il difensore argentino non era neanche in panchina nella doppia sfida di Champions League contro l'Atalanta, in quanto già lungodegente dall'inizio di febbraio per la rottura del legamento crociato anteriore.