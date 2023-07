Ora è ufficialmente finita. Il Valencia ha annunciato la rescissione del contratto, in scadenza a giugno 2024, di Edinson Cavani. Il Matador lascia la Spagna dopo appena una stagione, conclusa con 5 reti in 25 partite, per accordarsi col Boca Juniors. Il calciatore uruguaiano firmerà un contratto fino a dicembre 2024 con gli xeneizes.