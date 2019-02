L'allenatore del Valencia Marcelino ha spiegato a Superdeporte i piani per gestire la crescita dell'attaccante classe 2001 Kang-in Lee, che ha collezionato già 8 presenze in prima squadra: "E' difficile per un ragazzo di 17 anni giocare con continuità in questa squadra, per questo stiamo valutando di mandarlo in prestito altrove". Il contratto del giocatore sudcoreano scade a giugno 2022 (con opzione per un'altra stagione).