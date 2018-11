La perdita di Garay anticipa per il Valencia una difesa composta da Gabriel Paulista e Mouctar Diakhaby nella gara contro la Juventus. Proprio Diakhaby, scrive Deporte Valenciano, è l’unico giocatore della rosa di Marcelino ad essere già “uscito vivo” dallo stadio bianconero come avversario in Champions League. E’ accaduto due stagioni fa, quando il francese vestiva la maglia dell’Olympique Lione, che strappò l’1-1 in casa della Juve nel match valido per la fase a gironi. C’erano già Dybala e Mandzukic, ma stavolta il centrale classe ’96 dovrà fare i conti con un “pericolo” del calibro di Cristiano Ronaldo.