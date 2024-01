Valentin Carboni, l'Yildiz dell'Inter: la previsione di Marotta e il piano per il futuro

Federico Zanon

Un sinistro magico, un talento vero, finalmente esploso. Valentin Carboni è l'uomo del momento in casa Monza, del quale è diventato ormai una certezza, nonostante la carta d'identità reciti 2005 come anno di nascita. Dodici presenze in campionato, due gol realizzati, alla Juve, il primo dicembre, al Frosinone sabato scorso, che ha perso alla squadra di Palladino di conquistare punti importanti in chiave salvezza. Mica male per un ragazzo al primo anno di Serie A, che ha fatto innamorare persino Galliani, uno che ha avuto a che fare con tanti campioni nella sua lunga carriera: "È incredibile, credo che nei 2005 in tutti i 5 campionato con almeno due gol e assist siano in tre o quattro. È un bambino del 2005 ed è straordinario, noi l'avevamo capito e l'ha capito anche l'Inter che purtroppo ce l'ha dato in prestito secco solo un anno - ha dichiarato ieri in Lega Calcio - Sta facendo bene, poi Palladino è bravissimo perché riesce a far convivere lui e Colpani".



LA PREVISIONE DI MAROTTA - Dopo settimane di duro lavoro, fisico, tecnico e mentale, è arrivato il suo momento. Che sarebbe esploso Beppe Marotta, amministratore delegato della parte sportiva dell'Inter, lo aveva detto in tempi non sospetti, addirittura lo scorso 30 giugno a Rimini in occasione del Galà di inaugurazione del calciomercato estivo: "La rivelazione della stagione sarà Valentin Carboni. Un talento che manderemo a giocare in prestito e destinato a esplodere. Lo consiglio a tutti gli appassionati di Fantacalcio, vi darà grandi soddisfazioni".



PIANO DELL'INTER - L'Inter l'ha mandato in prestito a farsi le ossa, a giugno conta di riportarlo a casa. Per valutarlo, per capire se è pronto per Inzaghi, se può essere l'Yildiz della sua Inter. Al momento non c'è l'intenzione di fare cassa dalla sua cessione, di valutare le proposte arrivate. Il suo nome è già finito sul taccuino di Siviglia, Valencia e Betis Siviglia, ma in estate potrebbero essere molti di più i club a digitare sulla tastiera il numero di telefono di Marotta.



LA PARABOLA IN NERAZZURRO - Valentin si è trasferito a Milano nel 2020, insieme al fratello Franco (anche lui in prestito al Monza). I nerazzurri li hanno acquistati insieme dal Catania che li aveva portati in Italia un anno prima prelevandoli dal Lanus. In nerazzurro ha contribuito allo scudetto Primavera nel 2021-22 pur essendo sotto età, giocando anche la semifinale con il Cagliari e la finale con la Roma. Nato in Argentina, a Buenos Aires, ma con passaporto italiano (l'ex commissario tecnico dell'Italia Mancini aveva pensato a lui), ha il contratto in scadenza nel 2028.