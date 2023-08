Valentina Fradegrada e Kevin-Prince Boateng si sono lasciati? Il dato di fatto per ora è la scomparsa delle foto di coppia dei due sul profilo Instagram dell'ex calciatore dell'Hertha Berlino e sulla pagina IG di Valentina. Un gesto che ha infiammato il gossip, come l'enigmatico messaggio della Fradegrada nel suo ultimo post: "Escape".



Nei giorni scorsi l'ex compagno di Melissa Satta ha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato. Il 36enne ha annunciato la sua decisione via Instagram, dove ha condiviso un breve video di sintesi dei momenti più importanti della sua carriera calcistica. Al momento comunque non risultano dichiarazioni ufficiali in merito da parte della coppia. Quello con Valentina è il terzo matrimonio per Boateng. Precedentemente l'ormai ex calciatore si era sposato con la tedesca Jenny e con Melissa Satta.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI VALENTINA FRADEGRADA!