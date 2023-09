Modella, viaggiatrice, giocatrice di basket, Valentina Vignali è ora più che mai la sportiva più sexy d’Italia. 32enne, nata a Rimini e di stanza a Roma, Valentina ha un seguitissimo profilo ufficiale su Instagram, dove vanta 2,6 milioni di followers. Personaggio televisivo, ma anche ombrellina in MotoGP e 'attrice' (con all’attivo una comparsata in 'Sotto il vestito niente - L'ultima sfilata', di Carlo Vanzina), Valentina si è affermata anche come icona social. Grande tifosa dei Los Angeles Lakers e del compianto Kobe Bryant, la Vignali è stata protagonista anche di un esplosivo servizio per Playboy Italia.



