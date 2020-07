Valentino Rossi torna sul podio, terzo nel gp di Jerez, dopo 17 gare, più di un anno di assenza. A fine gara il pilota può esultare: "Sono molto contento di essere tornato sul podio, non è paragonabile a una vittoria ma è molto simile. Sono davvero molto felice, è passato tanto tempo dall'ultimo podio, venivamo da un week end frustrante e da una stagione negativa dove accusavo sempre gli stessi problemi che non riuscivo a risolvere. In questo weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente e di questo ne sono felice perché con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo dovuto lottare e spingere molto con la Yamaha per cambiare il setting: la M1 che avevo fino a domenica scorsa non era la mia, aveva una posizione in curva che non mi piace, che dovrebbe salvare la gomma, ma che con me non funziona. Dalle Libere del venerdì ho invece ritrovato le mie sensazioni e il piacere di guidare come mi piace. Visto che io ci sono, e ci sarò pure l'anno prossimo, la Yamaha mi deve aiutare, serve che credano in me e che lavoriamo bene perché io so dare buone indicazioni e sento quello che succede sulla moto. Abbiamo lottato per 4 giorni per fare quello che volevamo e se avessimo mollato sarebbe stato come la scorsa settimana: era un week end troppo brutto per essere vero, sarò pure vecchio e gli altri più veloci, ma non fino a questo punto. Perché dover lottare così tanto? Perché la Yamaha ha Vinales e Quartararo che vanno fortissimo e quindi ti dicono di imparare a guidare quello che c'è. Va meglio, ma alla fine non ero al massimo, ho sbagliato e per questo Vinales è passato: dobbiamo ancora lavorare un po' per trovare qualcosa. Qui ho sofferto per 2 giri, la scorsa domenica per tutta la gara, ma questo risultato mi rende molto ottimista per il futuro perché l'ho conseguito qui, dove negli ultimi anni ho sempre faticato e con questo caldo era davvero molto difficile".