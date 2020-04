Hanno 16 anni di differenza, ma fra Valeria Marini e Gianluigi Martino è amore vero. I due si sono concessi in un'intervista a Live - Non è la D'Urso in cui hanno raccontato le proprie emozioni, come si sono conosciuti e come è scoccata la scintilla.



In particolare è stato Gianluigi a svelare i retroscena di questo amore: ​"Abbiamo tantissimi amici in comune, ma non ci siamo mai incontrati in passato. Durante questo incontro di lavoro ci siamo guardati ed è scattato qualcosa".



Poi il racconto del primo bacio: "L'ho accompagnata a casa dopo la festa di compleanno di un amico in comune e ci siamo baciati nel portone".