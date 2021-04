Valeria Orsini è una modella americana di chiarissime origini latine, in particolare italiane (ma anche colombiane e portoricane), con un seguito di ben 4,2 milioni di followers su Instagram. Oltre che modella, Valeria è anche imprenditrice, con una linea di gioielli che porta il suo nome (orsini.world). Su IG, poi, le sue foto da urlo, in particolare in spiaggia o a bordo piscina, mandano da anni in visibilio i suoi numerosissimi fan, che la seguono fin dai tempi del calendario per la rivista Latin Mix e dell'apparizione su Playboy Tv.



