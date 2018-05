Cambiamenti, la scorsa estate, che non avevano certo entusiasmato. Con il senno di poi, la Fiorentina ha avuto ragione. Ceduti Borja Valero e Matias Vecino all'Inter, adesso si gode Milan Badelj, Jordan Veretout e Marco Benassi. Sostituire gli attuali giocatori nerazzurri - scrive La Gazzetta dello Sport - sembrava complicato, i dati però dimostrano altro: dieci reti per il francese, cinque per l'italiano e due per il croato. Senza contare i recenti acuti di Valentin Eysseric e Bryan Dabo. Diciassette reti dai centrocampisti, mica male.