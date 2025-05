Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Valladolid-Barcellona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Un altro tassello da aggiungere nella corsa alla conquista del campionato spagnolo, peraltro contro un avversario già retrocesso, madi martedì prossimo, in Champions League.per provare a tenere a distanza il Real Madrid primo inseguitore.: Ferreira; Candela, Comert, Cenk, Aznou; Juric; Anuar, Ivan Sanchez, Amallah, Moro; Sylla . All. Rubio.: Ter Stegen; Hector Fort, Araujo, Christensen, Gerard Martin; Gavi, Pedri; Pau Victor, Dani Rodriguez, Ansu Fati. All. Flick: Muniz Ruiz: -: -