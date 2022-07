Il Real Madrid vuole liberarsi di Reinier, visto che non troverebbe spazio attualmente. Sulle sue tracce è spuntato quindi il Valladolid. Sull'acquistare, in prestito, il brasiliano classe 2002 c'è andato vicino il Benfica. Il club portoghese però non è riuscito a chiudere l'operazione con i Blancos. Lo riporta Mundo Deportivo.