Daniele Verde, esterno offensivo scuola Roma, ora al Valladolid di Ronaldo, parla a la Gazzetta dello Sport della sua esperienza in Spagna: “A Valladolid mi sento come a casa, non ho accusato minimamente l’impatto del cambio di Paese, calcio e cultura. Sapevo che avrei trovato un ambiente sereno, tranquillo e accogliente e così è stato: mi sembra di essere qui da anni. Avevo altre offerte, anche in Italia, ma ho sempre sognato di giocare in Spagna”:



SUL FUTURO - “Spero mi riscattino a titolo definitivo e possa restare qui a lungo. Non mi sono mai sentito così bene in vita mia”.