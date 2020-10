Ilha analizzato il valore delle rose delle squadre europee, prendendo in considerazione i 5 maggiori campionati: Premier, Liga, Bundes, Serie A e Ligue 1. Per quanto riguarda il primo posto, considerando gli investimenti fatti per i cartellini dei giocatori, c'è il, seguito dae i cugini dello. E le italiane? Ce n'è una, in top 10, 3 se si considerano le top 15., con un valore complessivo di 408 milioni di euro.