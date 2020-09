Fifa 21 ha svelato i valori che avranno i giocatori nel nuovo titolo EA SPORTS, tra amichevoli, campagne e Ultimate Team. Ed è subito polemica. Il primo a lamentarsi è stato Romelu Lukaku, ma a insorgere in Italia sono stati soprattutto i tifosi del Milan. Pioggia di reazioni negative sui social da parte del popolo rossonero, non convinto da molte scelte dell'azienda canadese: nessun miglioramento per Gianluigi Donnarumma (85 come in Fifa 20) e Alessio Romagnoli (83), peggioramento per Zlatan Ibrahimovic (da 85 a 83), Ante Rebic (da 80 a 79), Hakan Calhanoglu (da 80 a 79), Lucas Paquetà (da 79 a 76) e Rafael Leao, passato da 75 a 74 e soprattutto da carta oro ad argento. Sale solo la valutazione di Theo Hernandez (da 75 a 80). Ha 77 di overall il nuovo acquisto Sandro Tonali, 74 e carta argento per Brahim Diaz.