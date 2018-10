Giovanni Simeone corre, lotta e cerca il gol, quello che gli manca da un mese esatto, quello contro la Sampdoria. L'argentino - che a settembre ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale, bagnata con la rete all'esordio, chiamata bissata a ottobre - è a quota due realizzazioni in campionato e il suo spirito di sacrificio è apprezzato da chiunque. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sul mercato vale già cinquanta milioni di euro e la Fiorentina farà di tutto per trattenerlo.