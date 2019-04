La trattativa fra il Napoli e il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, è stata più volte confermata da tutte le parti chiamate in causa, ma la richiesta fatta dalle Merengues di almeno 20 milioni di euro ha, almeno per ora, frenato l'affare.



Per provare a sbloccare l'impasse ha preso parola per la prima volta proprio il centrocampista uruguaiano classe 1998 che in mixed zone dopo la partita vinta in rimonta per 2-1 contro l'Eibar ha confermato come sia un onore essere seguito dal club azzurro.



"È molto bello che un allenatore di tanta classe e tanta esperienza come Carlo Ancelotti mi voglia - ha ammesso Valverde -. Per ora però sono un giocatore del Real Madrid e il mio obiettivo è dare tutto per questa società".