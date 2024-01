Valverde dice no all'Arabia Saudita: '30 milioni non mi cambieranno la vita'

C'è chi dice no alle ricche offerte dell'Arabia Saudita. Tanti giocatori hanno respinto la corte dei club della Saudi Pro League e altri si promettono di farlo nelle prossime sessioni di mercato. Tra questi c'è Fede Valverde, stella del Real Madrid, che non lascia dubbi su quali siano le sue intenzioni per il futuro.



Il centrocampista uruguaiano, arrivato in Spagna dal Peñarol nel 2016, ha spiegato a chiuso le porte all'Arabia in un'intervista a Movistar: "E' davvero impossibile che oggi io vada nella Saudi Pro League. Nessuna possibilità. 10, 20 o 30 milioni non mi cambieranno la vita. Sono al Real Madrid, il club migliore al mondo. Amo la mia vita a Madrid, così anche la mia famiglia".