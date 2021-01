Il valzer d'attaccanti in Serie A si arricchisce di un nuovo capitolo. Perché altri due bomber del nostro campionato sono pronti a cambiare casacca ma a restare in Italia. Protagonista è l'Udinese, a un passo da Fernando Llorente: l'attaccante, in uscita dal Napoli, svolgerà le visite mediche nella giornata di martedì, aggregandosi poi alla formazione di Gotti in prestito con diritto di riscatto.



L'ingresso di Llorente sblocca definitivamente l'affare Kevin Lasagna, apparecchiato già da giorni. L'ormai ex attaccante bianconero vestirà il gialloblù del Verona: il ds scaligero Tony D'Amico ha chiuso un'operazione da 9 milioni più 1 di bonus.