Giornate movimentate per diverse panchine di Serie A e Serie B. Sono diversi i possibili cambi di guida tecnica. Secondo quanto appreso da calciomercato.com il Perugia, salutato Nesta, starebbe pensando a Roberto Venturato, allenatore del Cittadella sconfitto ieri dal Verona nella finale Playoff, come alternativa a Fabio Grosso, che resta un candidato forte. Alessandro Nesta, ex tecnico degli umbri, è invece la prima scelta del Frosinone, che ripartirà dalla serie cadetta con ambizioni importanti. Non ci sono più dubbi invece per il Pescara, che in giornata dovrebbe annunciare Luciano Zauri. Per la panchina del Verona, neopromosso in Serie A, il candidato principale è Ivan Juric.