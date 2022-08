L'ex campione del Milan Marco van Basten ha rilasciato un'intervista a Ziggo Sport, commentando alcune situazioni del calcio internazionale. A cominciare dalle vicissitudini in casa Barcellona: "Penso che Johan Cruyff si vergognerebbe di vedere come si sta comportando il Barça oggi".



E LO UNITED - Poi una considerazione sul Manchester United: "Le tournée estive durante la preparazione sono una pessima e assurda trovata e lo penso per tutte le squadre. Capisco che venga fatto per guadagnare di più, ma poi i risultati sono questi e non fanno bene ai giocatori".