L'ex attaccante olandese ha dichiarato nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, come pensare che noi e l'Inter eravamo il Real e l'Atletico di oggi. Milano come Madrid? Sì, noi dominavamo e vincevamo la Champions, loro facevano belle cose in Coppa Uefa. Finito, metafora della crisi del calcio italiano. Perché? Altri hanno più soldi e più organizzazione, semplice. Dai miei tempi in Italia sono successe tante cose e non positive. Questa Juve è il mio Milan: organizzata, forte e in continua crescita, investe e resta ad alto livello. Però c’è una differenza non da poco:IntantoL'ex difensore rossonero lascia l'incarico di responsabile del settore giovanile a Mario Beretta, arrivato dal Cagliari.