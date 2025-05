Van Basten sicuro: "Yamal gioca in un ruolo sbagliato"

Getty Images

Laminenon ci sarà in finale dinonostante due prestazioni sublimi con ilcontro. Lo spagnolo si è ormai consacrato comeed è in lizza a tutti gli effetti per vincere il. Il tutto a soliLa sua ascesa è stata accompagnata da elogi in giro per il mondo ma anche da alcuni consigli utili per la sua crescita.A Ziggo Sport l'ex campione dele oggi opinionista Marcoha spiegato come secondo lui il giovane attaccante non venga utilizzato al meglio e come abbia ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in caso diPer l'olandese, un po' come fece in passato Lionel, spostato dall'esterno al centro dell'attacco, anche Yamal dovrebbeper essere ancora più letale.

"In realtàCerto che è una minaccia costante sulla destra. Ma penso cheE credo che questo sia il prossimo passo. Sa segnare goal, servire cross e mettere gli avversari davanti alla porta. Ora lo sappiamo. Il passo successivo dovrebbe essere: ‘qual è il suo impatto finale sulla squadra?' Un giocatore così bravo dovrebbe giocare molto di più al centro del campo", ha detto.