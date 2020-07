Un grande ex attaccante olandese, Marco Van Basten, si è pronunciato nella tv del suo Paese su un futuro (ma già attuale) grande difensore olandese, Matthijs De Ligt: "Non ho visto un De Ligt migliore alla Juve che all 'Ajax. Penso che in squadre come Real Madrid, Barcellona, o nel Manchester City di Guardiola, avrebbe imparato molto di più. Il campionato italiano è molto peggio degli altri, basti pensare che la Juventus ha vinto nove scudetti di fila". Questo l'impietoso giudizio del cigno di Utrecht, non tanto sul giocatore quanto sul club bianconero e il contesto in cui si trova.