Van Bommel: "Gattuso mi disse che se molli del 10% sei finito. Futuro in Serie A? Con il progetto giusto..."

L'ex centrocampista, tra le altre, dei rossoneri, di PSV, Barcellona e Bayer Monaco, ha ripercordo a Voetbalzone la sua carriera, parlando proprio del suo percorso a Milano con Gattso, ma anche del suo futuro come allenatore.- Emblematiche le parole che l'ex numero 8 rossonero disse all'olandese: "Gattuso mi disse:Non puoi permetterti di rallentare. Se non rendi, sei fuori. Solo chi ha costanza e mentalità da vincente resta nelle grandi squadre per tanti anni.”

“Eravamo un gruppo affiatato. Si giocava a carte con Robben, Kuijt e Ooijer. Ma guai a battere Arjen… Lanciava il mazzo per l’aereo, in hotel o dove ci trovassimo. Bei ricordi, aspettavamo sempre con ansia le convocazioni.”, conclusa con l'esonero dopo aver firmato, però, il record di quattro vittorie nelle prime quattro giornate: “. Col senno di poi, dovevo tirarmi indietro. Volevano un calcio di possesso, ma la rosa era costruita per il pressing alla Red Bull. Cambiare stile in corsa è difficile.

Nella stagione 2022/23: “Una settimana prima potevamo chiuderla, ma l’Union pareggiò in 10 uomini. Pensavamo di aver buttato tutto. Poi il miracolo.”In quella squadra giocava: “Un giorno vado a casa sua senza avvisare. Dormivano. Appena mi vedono arrivano alla porta. Entriamo, parliamo… e vedo il frigo pieno di Coca-Cola. Gli ho detto subito: ‘Non va bene’. Due settimane dopo mi mandano la foto: tutto pieno di acqua. Magari era solo per la foto, ma abbiamo legato di più.”

“Messi all’inizio giocava meno di Yamal ora.Ma il difficile è durare vent’anni come ha fatto Leo. Se vuole raggiungerlo nei numeri, gli servono altri 500 goal. E non è detto che basti.”Van Bommel ha analizzato anche i motivi, che ha perso il campionato pur avendo 9 punti di vantaggio a 5 partite dalla fine: “Cambiare 8-9 giocatori non è il mio stile.Magari si è rotto qualcosa nello spogliatoio, magari in allenamento. Ma quando perdi il feeling, è dura recuperarlo.”

Il NEC lo ha chiamato: "A marzo era troppo presto per decidere. Ho detto: ‘Se volete, torniamo a parlarne più avanti’. Ma hanno chiuso lì.Non ho preferenze di paese: Italia, Germania… conta il progetto. Io sono pronto.”