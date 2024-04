Van Bommel in orbita Milan: arriva la decisione sul futuro da parte dell'Anversa

Milan o non Milan? La società di via Aldo Rossi sta lavorando per decidere a chi affidare la panchina per la prossima stagione, una volta terminato il rapporto con l'attuale allenatore Stefano Pioli; in pole position c'è Julen Lopetegui, tecnico spagnolo che ha destato reazioni contrastanti da parte dei tifosi. Secondo quanto risulta, tra le alternative più credibili ci sono Paulo Fonseca (Lille) e(Anversa).Proprio van Bommel, da quel che filtra dal prestigioso quotidiano olandese De Telegraaf,. Le ragioni sono di carattere economico, il presidente Paul Gheysens non riuscirà a trattenerlo. Quindi, che sia per ritrovare Zlatan Ibrahimovic a Milano oppure per andare ad allenare altrove, per l'ex centrocampista si prospetta un cambio di aria.

L'Anversa è riuscito a qualificarsi per la poule scudetto dopo la regular season, ma non ha speranze di bissare il successo dell'anno scorso: i punti di distacco dall'Anderlecht capolista sono ben 13 dopo l'ultima sconfitta contro l'Union Saint-Gilloise.