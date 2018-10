Intervenuto in conferenza stampa per presentarle la sfida di Champions League contro l'Inter, l'allenatore del Psv Eindhoven ed ex-Milan, Marc van Bommel ha commentato così la gara.



IL MILAN - "Al Milan è stato un bel periodo, mi è piaciuto giocarci e naturalmente l'Inter era il principale rivale. Ma questa è una partita diversa, è Champions League, noi siamo in Olanda e loro in Italia. Sono passati 7 anni, ma è sempre speciale giocare contro un avversario così".



LA CHAMPIONS PERSA CONTRO L'INTER - "Quella del 2010 è stata la mia seconda finale da giocatore e sfortunatamente abbiamo perso contro l'Inter. Avevamo fatto un ottimo cammino fino alla finale, che abbiamo perso".



IL PSV - "Stiamo facendo bene, cerchiamo di fare sempre le stesse cose ma dipende dall'avversario. A Barcellona il risultato è stato esagerato perché fino a un certo punto abbiamo fatto bene. Tra una partita e l'altra cambiamo poco perché c'è voluto tempo per far capire ai miei come voglio giocare. La cosa difficile è trovare continuità indipendentemente dall'avversario".



L'INTER - "Ogni avversario ha punti forti e deboli, abbiamo analizzato l'Inter. I nerazzurri, come le altre grandi squadre italiane ti dà sempre il senso che stai giocando bene, poi succede qualcosa all'improvviso che cambia la partita".



SPALLETTI - "Ogni allenatore prova a trasmettere il suo carattere alla squadra. Spalletti fa questo lavoro da 25 anni, Empoli, San Pietroburgo, due volte Roma. Non lo conosco benissimo e credo che ogni tanto cambi il suo modo di giocare. Il catenaccio all'italiana non esiste più e questo è un bene per il calcio italiano".