nella prossima stagione: non sono soltanto quelli di Paule Houssemi nomi scritti a caratteri rossibianconeri, negli ultimi giorniedo, dal volante al trequartista. E per quanto riguarda la trattativa,che con i bianconeri vanta un ottimo rapporto e che lo sposterebbe volentieri all'ombra della Mole Antonelliana.che consentì ai Lancieri di eliminare la Juve, grazie poi alla rete dell'attuale bianconero Matthijsun anno dopo i bianconeri vogliono puntare su un altro calciatore che ha saputo farle male negli scontri diretti. NonostanteParatici può contare sullache sta caldeggiando fortemente l'ipotesi Torino.con il quale i rapporti sono rimasti ottimi, Anche l'agente del calciatore ha confermato che è tempo di scelte: "La sua decisione? È importante che Donny prenda una decisione in base ai propri sentimenti e pensi a dove può adattarsi meglio e dove avrà più successo”. Van de Beek durante la scorsa estate è stato a un passo dall'accasarsi al Real Madrid, ma poi non se ne fece nulla pere non controfigura nella nuova avventuraMaradonny, soprannome assegnatogli nelle giovanili per la sua capacità di essere decisivo, è pronto a decollare per iniziare la prima avventura della sua vita in un top club. L'Italia lo aspetta.@AleDigio89