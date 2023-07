Intervistato al termine della partita amichevole tra Manchester United e Lione, il centrocampista olandese Donny Van de Beek ha parlato del suo futuro, con Roma e Atalanta tra le squadre accostate:



"Al momento è difficile dire dove sarò in futuro. Sono tornato ora da un infortunio e mi sento finalmente bene. Ogni giorno qualcosa può accadere, per cui è difficile dire dove sarò, dato che nel calcio non si può mai sapere, soprattutto con me. Vedremo quel che succederà".