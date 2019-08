Al termine della sfida vinta per 5.0 contro l'Emmen il centrocampista dell'Ajax, Donny van de Beek, ha parlato del proprio futuro confermando la trattativa più che concreta con il Real Madrid: "Le trattative stan seguendo il loro corso e mi piacerebbe che tutto si risolva nel più breve tempo possibile". L'acquisto del centrocampista olandese allontanerebbe le Merengues dal colpo Pogba, sempre meno probabile, rimettendo in gioco la Juventus che non ha mai abbandonato il sogno di rivedere il centrocampista del Manchester United in bianconero.