Andy van der Meyde, ex esterno dell’Inter, parla a Voetbal International di Wesley Sneijder, ingrassato dopo aver lasciato il calcio: “Ha vissuto la sua vita da monaco e ha fatto di tutto per il calcio. Ora si sta divertendo. Beve e mangia ciò che vuole e diventa più grasso. Tutti ne parlano, mentre io penso: 'lascia che si goda la vita per un po' e non preoccuparti. Non deve più giocare per gli Orange”.