Intervenuto ai microfoni di Voetbal Primeur, l'ex esterno dell'Inter, Andy van Der Meyde, ha raccontato un altro particolare aneddoto della sua carriera.



“La multa più alta che abbia mai ricevuto fu di 45.000 euro. Non mi sono presentato all’allenamento e Moyes mi ha odiato perché non avevo neanche telefonato, sono andato da qualche parte a bere e il giorno dopo non mi sentivo di allenarmi così sono rimasto a casa. Poi sono andato dall’allenatore, sono entrato nel suo ufficio e mi ha comunicato della multa di 45.000 euro, che è stata semplicemente detratta dal mio stipendio”.