Dall'Olanda arrivano brutte notizie sulle condizioni di Edwin Van der Sar. L'ex portiere olandese e oggi dirigente senza squadra dopo l'addio all'Ajax, avrebbe subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente van der Sar sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva.



LA STORIA - 52 anni, dopo una vita da portiere tra Ajax, Fulham e Manchester United con un passaggio alla Juventus tra la fine degli Anni '90 e i primi 2000, nel 2012 Van der Sar ha iniziato la carriera da dirigente entrando nell'Ajax con il ruolo di direttore marketing. Con gli anni ha cambiato ruolo diventando direttore generale nel 2016; alla fine della stagione scorsa ha deciso di lasciare il club olandese. Al momento senza squadra, era in vacanza in Croazia dove ora è ricoverato.