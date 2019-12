Edwin Van der Sar, dg dell'Ajax, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di De Ligt: "Le iniziali difficoltà di de Ligt sono una cosa normale. Matthijs ha solo 20 anni e gioca in un grande club come la Juve e in un campionato, quello italiano, che è molto più complicato rispetto a quello olandese. De Ligt è un bravissimo ragazzo e i bianconeri non devono preoccuparsi: è forte".



SU IBRA - "Il Milan è una grande opportunità per Ibra. Può tornare in Italia e godersi i suoi ultimi anni, giocando e segnando per portare i rossoneri il più avanti possibile”.