Rob Jansen, agente dell'ex portiere olandese Edwin Van der Sar, ha parlato a KieftJansenEgmondGijp per aggiornare sulle condizioni dell'ex ds dell'Ajax:



"A volte va meglio, altre volte no. Dicono che sia sotto controllo. Dobbiamo proteggere la famiglia in questo caso. È in buone mani. Annemarie (la moglie, ndr) è lì con il figlio. C'è un contatto permanente con i Paesi Bassi per sapere come procedere. Van der Sar rimane per ora in terapia intensiva in Croazia. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora preoccupanti. Ha bisogno di molto riposo. Siamo convinti che starà bene, ma non è una cosa da poco. Un'emorragia cerebrale è molto grave. La stessa Annemarie l'ha subita nel 2009. Ricorda benissimo cosa le è successo in quel momento”.