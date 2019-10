Non esclude affatto un ritorno al Manchester United, anzi. Edwin Van der Sar, storico ex portiere dei Red Devils ai microfoni di ​Planet Futbol TV ha rilasciato parole al miele per il club che l'ha lanciato nell'olimpo del calcio: "Nella mia vita ci sono due grandi amori: l'Ajax che mi ha lanciato nel calcio e il Manchester United". Attualmente l'olandese è direttore generale dei lancieri ma ammicca allo United: "Io al Manchester? Certo che mi piacerebbe. Però ora sento di dover imparare ancora molto e l'Ajax può darmi questa opportunità, in futuro vedremo".