Mondo del calcio in ansia per uno dei suoi protagonisti. Dopo il ricovero d'urgenza nella giornata di venerdì per un'emorragia cerebrale, Edwin van der Sar resta in terapia intensiva. L'ex portiere di Ajax e Juventus si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia quando ha accusato un malore.



BOLLETTINO - L'Ajax ha diffuso oggi un nuovo comunicato sulle sue condizioni: "Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L'Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno".



IERI - Il primo comunicato diffuso dall'Ajax sull'accaduto diceva: "Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando".