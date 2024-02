Van der Vaart duro su De Jong: 'gioca a calcio come un postino'

Il Barcellona ha pareggiato contro il Napoli per 1-1 nell’andata degli ottavi di Champions League. I blaugrana hanno avuto il pallino del gioco per gran parte del match, anche grazie al lavoro di Frenkie de Jong, questo predominio non è bastato per vincere la partita. Il match che ha disputato l'olandese non è piaciuta per nulla all' ex Real Madrid e Ajax Van der Vaart, attuale commentatore televisivo: “Frenkie de Jong gioca a calcio come un postino”, ha stigmatizzato l’olandese classe 1983.



IL PUNTO- Il centrocampista classe 1997 sta disputando una buona stagione nonostante abbia saltato diverse partite. Solamente 3 le partite di Champions disputate( il 43% da titolare) sono 17 invece quelle in Liga con una rete all’attivo. Emblema di un calcio fatto di possesso palla, l’olandese però è stato aspramente criticato da Van der Vaart che non ha gradito il modo di gestire il possesso da parte di Frenkie De Jong.