Rafa van der Vaart, ex trequartista di Ajax, Real Madrid e Tottenham, tra le altre, parla a Ziggo sport di Harry Maguire, difensore pagato 90 milioni di euro dal Manchester City: "Se la domenica mattina vado a vedere una partita di dilettanti, trovo tre giocatori migliori di lui. E sono serio al riguardo. So che può sembrare stupido, ma tanto non lo dirà mai nessuno. Del resto stiamo parlando di un trasferimento da 90 milioni di euro…".