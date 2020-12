Rafael van der Vaart, ex trequartista di Ajax, Tottenham, Amburgo e Real Madrid, parla a Tuttosport, svelando un retroscena di mercato: “Più passano gli anni e più guardo l’albo d’oro del Golden Boy e più sono orgoglioso di essere stato il primo a vincerlo. Credo che Haaland abbia meritato di aggiudicarselo quest’anno. Rammarico? Mi dispiace non aver giocato in Serie A, è un vero peccato. Sono stato anche vicino alla Juventus”.