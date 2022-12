Virgil Van Dijk, dopo la vittoria dell'Olanda sugli Stati Uniti, si è espresso in merito alle voci di mercato che vedono il compagno di squadra Cody Gakpo vicino al Manchester United. Il difensore del Liverpool, come riportato da Goal.com, ha sottolineato: "Real Madrid e Manchester United, senza offesa, ma non sono sullo stesso livello", quasi a voler consigliare a Gakpo di raggiungere i Blancos invece di unirsi ai "rivali" del Manchester United.