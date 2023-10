Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato dal ritiro dell'Olanda del calendario sempre più fitto di eventi, dicendosi preoccupato per la salute dei calciatori: ​"Come giocatori dovremmo parlare di più, dare la nostra opinione, perché è molto bello guadagnare soldi, ma la salute è più importante. In campo, con l'adrenalina davanti a 60.000 persone lo dimentichi, ma il tuo corpo dopo la partita te lo ricorda. Per questo è importante trovare soluzioni per il futuro dello sport. Rinunciare a parte dello stipendio? Sì, potrei farlo per tutelare la mia salute".