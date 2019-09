Non sono stati tutti d'accordo con il premio di 'Uefa Player of the Year' assegnato a Virgil van Dijk. Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato a BT Sport: "Non ho alcun dubbio che ad oggi Virgil Van Dijk sia il miglior difensore del pianeta ma… quando qualcuno segna 50 gol in una stagione come ha fatto Messi o vince tre trofei in questa stagione come Cristiano Ronaldo, considerando l’effetto che ha avuto in un nuovo campionato, non puoi guardare oltre". Sono stato un difensore centrale e sono felice dal fatto che abbia vinto un difensore ma contro qualcuno che ha segnato 50 gol... no, non si può fare".