. E' suo il gol che ha reso più facile la vita all'e più leggera la vita contro il. E' sua la fascia da capitano.. Meglio di Sergio Ramos, Bonucci, Chiellini, Varane e compagnia. Lo dicono i numeri, lo testimoniano le prestazioni, lo raccontano i risultati: con lui ilha alzato un muro, è arrivato in finale di Champions League lo scorso anno e ora vuole portarsi a casa il double. E anche l'rivede la luce...- Nel 2018 nessuno è riuscito a dribblarlo. Non poco per un difensore. Quegli 85 milioni di euro sborsati lo scorso gennaio per strapparlo al Southampton (che nel 2015 lo prese dalper 15 milioni di euro) avevano mosso critiche feroci, che non hanno scalfito, però, il mondo Red.esordìnel presentarlo. E' colpa sua, invece, se nessuno riesce a saltarlo: nel 2018, in Premier, chi è stato costretto ad affrontarlo, da, da, è andato a scontrarsi contro un muro. Invalicabile.E poi, i gol. Uno in, importantissimo, ieri sera; 3 in Premier (1 al Wolverhampton, 2 al Watford), accompagnati anche dagli assist (2): un rapporto decisamente particolare con la fase offensiva. E con. 3 i gol segnati quest'anno al portiere tedesco: uno ieri sera, due in, prima nel 3-0 della, poi nel 2-2 della- L'avversariolo esalta ("E' un calciatore eccezionale"), l'Europa lo teme. Tra Champions e Premier non ha mai saltato un minuto, eccezion fatta per l'andata col Bayern in cui era squalificato; con il compagno Joeforma una coppia perfetta, con un portiere comesi sente ancor più protetto e sicuro: 17 gol subiti in campionato, la miglior difesa d'Inghilterra.. Dove non arriva con la velocità, compensa con un lavoro preventivo: è un grande conoscitore del gioco.Grazie, soprattutto, al difensore centrale più forte al mondo, che ha cambiato il volto della squadra di Klopp. E che per qualcuno, non è umano...